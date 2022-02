Roller-hockey : affaiblis, les Conquérants de Caen ne créent pas l'exploit

Avec dix joueurs seulement sur la feuille de match, dont deux gardiens, et plusieurs absents de marque (notamment Benoît Leterrier et Gérôme Guérin), les Conquérants ont concédé leur deuxième défaite consécutive face au dernier vainqueur de la Coupe de France (3-7). Vu la qualité de l'adversaire, cela n'a rien du scandale, bien au contraire. " Le score est un peu sévère, juge Antoine Rage, joueur et entraîneur. Le contenu est intéressant, on les a accrochés. On a réussi à mettre des choses en place et ça commence à bien fonctionner. Ça donne de l'espoir pour la suite." Caen a ouvert la marque au cours d'une première mi-temps équilibrée. Les Ardennais ont alors réagi avec vigueur (1-4, 33'), mais se sont faits une petite frayeur quand les Caennais sont revenus à 3-4, sans succès. Le RSHC a mis à profit ses deux premiers matchs contre les deux meilleures équipes françaises pour préparer des échéances plus importantes. "On lance notre championnat samedi (8 octobre) contre Amiens, annonce Antoine Rage. On ira pour gagner."