Roller-hockey : trois de chute pour les Conquérants

"Si on n'avait pas eu les deux défaites avant, on aurait été déçus, mais dans le contexte actuel c'est très bien", salue Antoine Rage, entraîneur-joueur de l'équipe. Menés 3-0 à la mi-temps, les Caennais ont fait jeu égal en seconde mi-temps avec les Rethelois, revenant successivement à 3-1 puis 4-2.

"On ne prend aucun but à égalité numérique et on en marque un, c'est encourageant. On a repris un système plus défensif et ça a payé. Maintenant, il faut qu'on gomme nos erreurs de déconcentration." Caen se rapproche du but mais sait qu'aucun match ne sera facile dans ce championnat beaucoup plus dense que les années précédentes. Pour battre Villeneuve-la-Garenne samedi 19 octobre, il faudra réaliser un petit exploit. "En jouant comme ça, c'est possible", certifie Antoine Rage.