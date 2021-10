A 108 ans, Jeanne Martin tient la forme

A voir Jeanne Martin s’avancer vers vous d’un pas assuré et sans aide aucune, on douterait presque de son âge. Elle, pourtant, n’a aucune hésitation : "je suis née le 12 septembre 1904 à Cairon-le-vieux, à sept kilomètres d’ici". Ici, c’est à "Ma maison", le foyer d’accueil de la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres où elle réside depuis 2004. Sa famille.

"Je travaille chaque jour"

C’est dans ce quartier de Vaucelles que la centenaire a passé toute sa vie. A 108 ans, Jeanne Martin passe le plus clair de son temps à tricoter des carrés de laine, qui serviront à faire des couvertures. "J’ai toujours travaillé et je travaille encore tous les jours : quand je m’arrêterai, c’est qu’il ne me restera plus très longtemps", assure-t-elle. Tour à tour malicieuse et fataliste, elle se dit "encore jeune" puis convaincue que "c’est (s)a dernière année".

Mais à "(S)a maison", tous la voient bien rester encore plusieurs années. "C’est une chipie qui plaisante beaucoup, mais elle a surtout beaucoup de coeur", témoigne l’une des Petites Soeurs de son entourage. "Elle aide gentiment les autres résidents, et tient absolument à ne déranger personne." Aujourd’hui encore, sa boîte aux lettres était vide. Qu’importe, Jeanne y retournera demain.