Jean-Marc Benoît, 64 ans et sauveteur en mer !

Jean-Marc Benoît passera encore tout cet été sur les plages du Calvados : le mois de juillet au poste de secours de Bernières-sur-mer, et le mois d’août à Vierville-sur-mer, plus à l’ouest. “J’ai sillonné le littoral de tout le Calvados depuis 1992. Quand je travaillais encore, je passais mes vacances à surveiller. J’adore ça : on croise du monde, on fait du sport... C’est très polyvalent !”



Ancien employé aux services techniques d’un office public de HLM, c’est au tournant de la quarantaine que Jean-Marc Benoît envisage de changer de voie : il lorgne une carrière de maître-nageur, et devient sauveteur en mer tout en conservant son emploi. “Servir sur les plages, c’est une passion. Cela demande aussi un engagement physique et une concentration permanentes. Il est rare de voir des sauveteurs de plus de 50 ans...”



“Ca fait plaisir que l’on me réclame !”

Le chef de poste a bien failli arrêter il y a deux ans, au moment d’une nouvelle mise à niveau. “C’est quand même difficile. Mais tout le monde m’a motivé à rester, et j’ai fait ce qu’il fallait. Je sens que je suis toujours le bienvenue : ça fait plaisir que l’on me réclame !” Les jeunes sauveteurs pourront encore profiter de l’expérience et la maturité du vétéran pendant trois ans. “Après, je ferai un bilan”, s’amuse-t-il, “car je ne veux surtout pas prendre la place d’un jeune. Je reste tant qu’on a besoin de moi !”