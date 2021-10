D8 "Amazing Race" plancherait sur une version people

Entamée le 22 octobre dernier, la première version française du jeu américain The Amazing Race ne rencontre pas le succès escompté par D8. De 900.000 téléspectateurs présents au lancement, la course autour du monde n'attire plus que 600.000 chaque lundi soir. Ses multiples rediffusions sur sa chaîne d'origine et D17 n'attirent pas plus, au point que certaines ont été récemment supprimées.

Cet Amazing Race nouvelle formule surferait sur un concept exploité auparavant par Koh-Lanta sur TF1 et Pékin Express sur M6.