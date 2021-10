Table rouennaise : Le Bamyan, une table au charme oriental

Le menu à 13,50 € est plutôt séduisant et propose des plats dont les noms sentent bon l’aventure et le dépaysement culinaire.

En entrée, je me laisse tenter par des Pakoras. Derrière l’intitulé exotique se cachent des beignets de pomme-de-terre. Ils arrivent tout chaud et croustillants, accompagnés d’une sauce épicée et d’une autre plus douce. Le repas commence bien.

En plat principal, je me laisse tenter par le Sabzi : un plat d’épinards aux épices accompagné de riz. C’est surprenant et bon. Les épinards sont cuisinés très simplement mais délicatement parfumés, ce qui leur apporte une saveur nouvelle. Le riz se révèle un accompagnement parfait.

Enfin, en dessert, je me décide, non sans mal, pour le halwa, une pâtisserie faite à base de semoule et de miel. Comme de nombreux desserts orientaux, celui-ci est très consistant, mais délicieux. Pour couronner le tout, on nous a apporté un verre de thé à la cardamone. Servi avec le sourire, c’est une boisson parfaite pour accompagner ces plats du soleil.

Pratique. Le Bamyan, 168 rue de Martainville, à Rouen. Tél. 02.35.98.76.33