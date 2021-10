Basket (N1F) : Ifs est en pleine bourre

"Il y a quinze jours, on était dernières. Aujourd'hui, on est dans le top 5. C'est rigolo." Les débuts de saison sont souvent propices aux grands écarts. Ifs, étonnante lanterne rouge du championnat après trois journées, peut en témoigner. Il lui a suffi de trois succès en quatre matchs pour bondir dans les hauteurs du classement. "Notre objectif de départ était de finir dans la première moitié de tableau, rappelle l'entraîneur ifois Michaël Déjardin. Il reste d'actualité."

Week-end de repos

Pour le moment, Ifs fait même un peu mieux en pointant au quatrième rang. Les Ifoises ont confirmé leur excellente dynamique face à Rezé, samedi 3 novembre. Sans Demolliens ni Chourchoulis, Ifs a signé une victoire pleine de maîtrise (74-64). "C'est une victoire bien construite, estime Michaël Déjardin. On a toujours trouvé les solutions et on a vraiment bien géré." Le CB Ifs a pourtant passé une partie de la première mi-temps sur les talons de son adversaire, mené 6-0 d'entrée de jeu. Mais dans les moments-clés, il a su répondre présent. A la mi-temps, il comptait quatre longueurs d'avance (38-34, 20').

La mainmise bas-normande s'est confirmée dans le troisième quart, de sorte que la dernière période fut relativement tranquille. "On a fait un bon match à l'intérieur et on a été adroits dans le tir extérieur." Ifs aura une belle occasion de poursuivre sa série le 17 novembre à Thouars. En attendant, il aura droit à un week-end de repos bien mérité.