Une semaine marathon au Zénith de Caen

Pour commencer en beauté, les Cranberries fêtent leur retour sur scène après plusieurs années d’absence samedi 10 novembre à 20h. Ils présenteront leur nouvel album Roses. Puis, le dimanche 11 novembre, la scène se métamorphosera pour laisser place au ballet de Saint-Petersbourg qui interprète Casse Noisette de Tchaïkovski. Les 60 danseurs russes réaliseront une performance particulièrement attendue.

L'ambiance du Zenith redevient électrique le lundi 12 novembre avec Deep Purple ! Le groupe légendaire, figure de proue du mouvement hard-rock, vient mettre le feu avec son nouvel opus Rapture of the Deep. Enfin, le 13 novembre à 20h30, Hugues Aufray conclura cette belle programmation avec un concert qui revisite tous les tubes compilés dans son album Troubadour since 1948.

Pratique. Du samedi 10 au mardi 13 novembre au Zénith. Toute la programmation et billetterie en ligne sur www.zenith-caen.fr

Crédit photos : JB Mondino