Présidentielle américaine : les 10 vidéos Youtube les plus populaires

- La "Bronco Bamma Girl" : dans la dernière ligne droite de la campagne, la vidéo d'une petite fille de quatre ans qui pleure devant ses parents en leur disant qu'elle n'en peut plus d'entendre parler de "Bronco Bamma et Mitt Romney" fait sensation aux Etats-Unis. Résultat: 9,5 millions de vues en quelques jours. www.youtube.com/watch?v=OjrthOPLAKM

- Les 47% de Romney : dans une caméra cachée captée lors d'une opération de levée de fonds de Mitt Romney, le candidat républicain évoque les "47%" d'Américains qui voteront Obama quoi qu'il arrive car ils ont une mentalité de "victimes". L'un des évènements marquants de la campagne. (3,2 millions de vues) /www.youtube.com/watch?v=XnB0NZzl5HA

- La "Obamaphone lady" : une supportrice de Barack Obama explique qu'elle soutient le démocrate parce qu'il offre des téléphones portables aux plus démunis comme elle. Résultat : les ultra-conservateurs du Tea party en feront un clip pour la télévision. (5,5 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=tpAOwJvTOio

- Mitt Romney Style : Gangnam Style, tube planétaire du pop-singer coréen Psy, et son clip loufoque, ont inspiré des Américains qui ont lancé un clip dédié au "style" de Mitt Romney : plage, golf et sauna pour l'ancien homme d'affaires devenu multi-millionnaire. (8,3 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=yTCRwi71_ns

- Homer Simpson vote Romney : Homer hésite entre Obama et Romney et choisit finalement de voter pour le républicain. Résultat : il est happé par une machine et envoyé dans une usine en Chine. (7,6 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=ArC7XarwnWI

- La chaise vide de Clint Eastwood : Le discours très décrié du cinéaste américain de 82 ans lors de la convention républicaine en Floride en août dernier où il avait joué un dialogue improvisé avec une chaise vide symbolisant le président Barack Obama a marqué le début de la campagne. (2,4 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=yoqKdWY692k

- Big Bird : L'équipe d'Obama essaye de capitaliser sur la sortie de Romney appelant à lutter contre le déficit en coupant les vivres à la télévision publique américaine et à Big Bird, le héros à plumes de l'émission enfantine "1, Rue Sésame". Résultat: une publicité ironique soulignant "le courage" de M. Romney qui a donné "le nom" du "génie malfaisant" responsable des excès de Wall Street. (3,5 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=bZxs09eV-Vc

- Romney en cas d'apocalypse de zombies : Joss Whedon, le réalisateur de The Avengers, se fend d'une vidéo satirique pour apporter son soutien à Mitt Romney, la bonne personne pour gérer une "Apocalypse de zombie". (5,8 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=6TiXUF9xbTo

- La parodie du premier débat : le manque de combativité de Barack Obama au cours de son premier duel avec Mitt Romney a inspiré une parodie moquant la léthargie du candidat démocrate. (7,3 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=QlwilbVYvUg

- Ce qu'Obama pense vraimen t: dans cette vidéo de Comedy Central, le trublion Luther présente sa propre traduction des propos tenus par un sosie de Barack Obama. (4,7 millions de vues) www.youtube.com/watch?v=-qv7k2_lc0M&feature=youtu.be