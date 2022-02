La science est en fête

C'est au Parc des expositions et non à la maison de la recherche en sciences humaines comme indiqué par erreur dans notre dernier numéro.



Un village version 2.0 ouvert au public

Les 21 et 22 novembre, les visiteurs vont pouvoir découvrir le village des sciences dans le Hall n°1. Plus de 400 acteurs de la recherche et de la culture scientifique partageront leur passion pour la découverte. Reconnu comme l’un des sept projets les plus importants en France par le ministère chargé de la Recherche, ce village propose un espace scénographié de 4 000 m2, où le visiteur pourra participer à une cinquantaine d’opérations variées (ateliers, démonstrations et rencontres-débats). Renseignements : www.relais-sciences.org ou téléphone 02 31 06 60 50. L’entrée est gratuite.



