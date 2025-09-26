Jeu. Le "Lunch Quiz" vous offre vos 2 places pour "L'héritage Goldman 2"

En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
Loisir. Cette semaine, dans le "Lunch Quiz", vous allez remporter vos 2 places pour "L'héritage Goldman 2" au Zénith de Rouen le 9 octobre ou au Zénith de Caen le 10 octobre.

Publié le 26/09/2025 à 09h00 - Par Kevin
Cette semaine dans le "Lunch Quiz", vous allez remporter vos 2 places pour "L'héritage Goldman".

Entre midi et 13h, jouez au "Lunch Quiz" sur Tendance Ouest ! Répondez à un maximum de questions simples en 30 secondes et gagnez chaque midi vos 2 places pour "L'héritage Goldman 2" au Zénith de Rouen le 9 octobre ou au Zénith de Caen le 10 octobre.

L'HERITAGE GOLDMAN 2 prolonge la légende ! Sous la direction d'Erick Benzi, complice historique de JeanJacques, la troupe revisite les titres cultes et les chansons qu'il a écrites pour les plus grandes voix : Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Khaled, Florent Pagny…

Vous allez vibrer sur Pour que tu m'aimes encore, L'Envie, Aïcha, Il me dit que je suis belle, Si tu veux m'essayer… et bien d'autres. Au programme : 25 tubes, 2 heures de musique, une salle qui chante d'une seule voix et cette émotion qui rassemble toute une génération. L'HERITAGE GOLDMAN : un spectacle fédérateur à ne pas manquer.

Envoyez QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût du SMS) pour tenter votre chance.

