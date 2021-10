L'Europe aide la Croix Rouge de Basse-Normandie à former des soignants maliens

L'institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix Rouge est présent à Saint-Lô et à Caen, mais son siège est à Alençon. Depuis l'an dernier, l'Union Européenne le finance, pour aider un institut homologue, qui accueille plus de 200 étudiants, à Bamako, au Mali.