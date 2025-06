[Photos] Calvados. Le Campus international du cheval officiellement inauguré

Le Campus international du cheval est désormais une réalité. Mardi 17 juin, le site de Goustranville, dans le Calvados, a officiellement inauguré son hôpital vétérinaire, dernière étape d'un projet lancé il y a plus de 10 ans. Depuis janvier, les étudiants sont accueillis sur place, concrétisant une ambition portée depuis longtemps par l'école nationale vétérinaire d'Alfort, près de Paris.

Jusqu'ici, seul le Cirale (Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines) était implanté à Goustranville. Il se concentrait principalement sur les problèmes locomoteurs des chevaux. Aujourd'hui, l'offre s'élargit considérablement.

Un hôpital de pointe pour les chevaux

Désormais, un cheval qui entre sur le campus peut être pris en charge pour des consultations spécialisées, une hospitalisation ou une intervention chirurgicale, dans des domaines variés : infections, dermatologie, ophtalmologie, et bien sûr chirurgie. "On est exactement au même niveau que dans un hôpital humain", souligne Céline Mespoulhès-Rivière, chirurgienne et directrice du pôle Médecine et Chirurgie.

L'hôpital équin à tout d'un CHU : salle d'anesthésie, bloc opératoire (sur la photo) et salle de réveil. - Elvire Alix

Le site dispose d'équipements de dernière génération : appareils pour l'anesthésie générale, systèmes de perfusion, salles d'opération et salles de réveil capitonnées, "permettant au cheval de se réveiller dans les meilleures conditions sans risque de blessure". Les propriétaires peuvent même venir rendre visite à leur animal hospitalisé, sauf dans les secteurs d'isolement pour des raisons de biosécurité.

"Un hôpital de cette catégorie, avec un tel niveau d'équipement et des équipes présentes sur place, il n'en existe pas d'autre en Europe", affirme la directrice.

Trois piliers pour un campus unique

Le Campus international du cheval repose désormais sur trois piliers essentiels : la recherche scientifique, dédiée aux pathologies équines, la formation, initiale et continue, des professionnels de santé en pratique à l'hôpital, l'innovation et l'entrepreneuriat, avec l'accueil de start-ups et d'acteurs économiques du secteur.

Avec ce nouvel outil, Goustranville s'impose comme un site majeur pour la santé équine en France et en Europe, au service des chevaux, des vétérinaires et des chercheurs.

Il y a aussi une piscine pour que le cheval puisse faire de la rééducation. - Elvire Alix