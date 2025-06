Gagnez 2 Pass 2 jours pour Rock in Évreux

Rock in Évreux vous dévoile une programmation envoûtante qui mêle harmonieusement les énergies du rock et du reggae, avec des artistes emblématiques et des talents à découvrir.

Que vous soyez passionné de rock, amateur de reggae ou en quête d'une expérience musicale inédite, ce festival est le rendez-vous à ne pas manquer cet été.

Rejoignez Rock in Évreux pour une célébration musicale dans un cadre exceptionnel, où émotions fortes et souvenirs mémorables vous attendent chaque année.

La programmation

Le vendredi 27 juin, retrouvez Louis Bertignac, Train, Yodelice, Ub40, Tad et Captain Sparks & Royal Compagny.

Et le samedi 28 juin, les artistes Uptight, Diva Faune, Nada Surf, The Dire Straits Expérience, Groundattion et Upsilone termineront le festival.

Date : le 27 et 28 juin à l'Hippodrome d'Évreux

Pour tentez de gagner vos Pass 2 jours, remplissez simplement le formulaire ci-dessous. Tirage au sort le jeudi 19 juin.