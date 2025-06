Place du commerce près de Caen. Sandwichs, bar-snacking et sport

Sur place ou à emporter, Mondeville 2 accueille une nouvelle enseigne gourmande du nom de Lunicco. Spécialisée dans les produits italiens, selon son gérant Ludovic Dumont, cette chaîne de sandwichs régale ses clients grâce au contraste entre le "pain italien grillé et chaud, et les produits frais". Retrouvez plusieurs spécialités, notamment le "Gustoso" (jambon cru, mozzarella et "sauce secrète").

Pizzas, tapas, gaufres, sept bières pression, cocktails et spiritueux : il y en a pour tous les goûts au bar-snacking 2.18. "Nous avons ouvert le 10 juin", introduit le cogérant Teddy Guillon. "Nous visons tout le monde, c'est pour ça que nous proposons des petits-déjeuners ou des goûters." Pour manger, des tables hautes ou une terrasse, pour plus de confort.

Du sport pour tout éliminer

A Cormelles-le-Royal, Maxime Vaultier et Romain Hamard ont ouvert Concept Coaching, un grand espace pour proposer un suivi personnalisé "en fonction de chacun", indique ce dernier. Des coachs viennent y donner des cours, dont le champion Maxime Beaussire, qui profite du ring pour enseigner la boxe anglaise.