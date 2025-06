Patrimoine. A vos votes : la Ville de Domfront peut remporter 100 000 euros pour restaurer son ancien tribunal

Art, Culture. La Fondation du patrimoine et la plateforme Airbnb ont lancé la deuxième édition du Grand prix du patrimoine et tourisme local. Six projets de restauration et de valorisation du patrimoine local sont en lice cette année, dont celui concernant l'ancien tribunal de Domfront-en-Poiraie.