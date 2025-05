Cherbourg. Bande à Part, la seule librairie de la Manche entièrement consacrée aux BD

A Cherbourg, nous avons déniché le paradis des amateurs de BD. Mardi 27 mai, entre la place De Gaulle et l'esplanade de la Laïcité, une boutique a ouvert discrètement ses portes rue des Halles. Il s'agit de la librairie Bande à Part, une enseigne consacrée uniquement aux bandes dessinées.

Un projet porté par deux libraires passionnées

En franchissant la porte, vous serez accueillis par Aurélie Dumesnil et Valérie Neitthoffer. Les deux libraires expérimentées ont monté ce projet de toutes pièces. "La BD me passionne depuis une quinzaine d'années. Comme pour les romans, chaque livre est différent, tout dépend des auteurs et des dessinateurs… En plus la BD aborde vraiment plein de sujets, il y en a pour tous les âges, tous les goûts, sur tous les thèmes, sous plein de formats et c'est ce qui nous plaît, confie Aurélie Dumesnil. Je suis à Cherbourg depuis 2001 où j'avais commencé comme libraire au forum. Ce projet de boutique de BD était ancré en moi depuis des années. Je l'ai proposé il y a 2 ans environ à Valérie que je connais depuis plus de 20 ans, et la boutique a vu le jour comme ça." En septembre 2024, les deux collègues se lancent dans quelques travaux avant d'ouvrir l'établissement fin mai 2025.

Aurélie Dumesnil et Valérie Neitthoffer ouvrent une boutique consacrée aux BD

Une boutique neuve et bien remplie

Boule & Bill, Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Tintin, dans la boutique on trouve tous les grands classiques de la BD mais aussi des exemplaires plus exceptionnels. "Il y a des mangas, des BD historiques, sur des personnages célèbres, des événements, nous avons 11 000 exemplaires pour l'instant, et le stock sera étoffé avec le temps", explique Valérie Neitthoffer. Les livres sont répartis dans une boutique toute neuve qui mesure environ 130m2. "On voulait vraiment une grande surface pour pouvoir exposer, accueillir des événements ou encore des auteurs." Le premier rendez-vous est prévu le 6 septembre pour la venue de Catel et Bocquet, deux artistes de BD.