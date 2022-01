Manche : les librairies Chapitre mises en vente

La direction de Chapitre a décidé de mettre en vente les 57 librairies du groupe, ont annoncé les représentants du personnel après un comité d'entreprise extraordinaire, lundi 30 septembre. L'objectif est de céder tous les magasins avant l'été, sans quoi ils seraient mis en liquidation judiciaire.

Le groupe compte une librairie en Basse-Normandie, à Cherbourg (13 salariés). Les librairies comptent 1200 salariés dans toute la France.

Après Virgin et la Fnac

Pour le moment, la direction n'a pas encore confirmé ces annonces. La semaine dernière, elle avait suspendu un plan social visant à fermer ou céder 12 librairies et à supprimer 271 postes dans toute la France. "Nous avons trouvé des repreneurs dans un certain nombre de cas et on s'est dit que cela valait vraiment la peine de prendre un peu de temps", avait déclaré à l'AFP Michel Rességuier, le nouveau président des librairies Chapitre.

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le monde de la culture après la fermeture des Virgin Megastore il y a quelques mois et l'annonce de la suppression de 180 postes sur 800 à la Fnac.