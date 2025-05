Cyclisme. "Un moment de fête et de réjouissance populaire" : Flers Agglo se prépare à accueillir le Tour de France

C'est une journée festive que sont en train d'organiser la Ville de Flers et la communauté de communes de Flers Agglo. "Vous pouvez être certain qu'il y aura du monde", lance le président de Flers Agglo, Yves Goasdoué. Jeudi 10 juillet, les coureurs du Tour de France traverseront la ville aux alentours de 15h. "Nous sommes très contents d'accueillir le Tour. C'est une compétition suivie par des millions de personnes et notre champion du bocage, Guillaume Martin, sera d'ailleurs dans le peloton", sourit Yves Goasdoué.

Des animations pour petits et grands

A plusieurs semaines de l'événement, la municipalité et Flers Agglo préparent déjà quelques animations pour les spectateurs. "On aura de la décoration avec des vélos, des maillots portés par Guillaume et d'autres surprises. Un écran géant sera installé sur la place Saint-Germain pour suivre la fin de l'étape, explique Yves Goasdoué. On pourra aussi pédaler pour faire du jus d'orange, jouer au mini-golf… Ce sera un moment de fête et de réjouissance populaire", conclut l'élu.