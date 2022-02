Attouchements sexuels en récidive

Tout comme le cas de Francis Evrard, jugé il y a deux semaines devant la cour d'assises du Nord, il s'agit d'un acte de récidive.

Fabrice Grégoire avait déjà écopé par le passé de deux peines de prison ferme : une de 8 ans et l’autre de 5. La première remonte à 1995. À cette époque, le prévenu avait violé une mineure de moins de 15 ans. Sa peine de 8 ans de prison émanait de la cour d’assise du Calvados. Dix ans plus tard en 2005, le tribunal correctionnel de Nantes le condamnait à 5 ans de prison pour agression sexuelle.



dysfonctionnements

Fabrice Grégoire a bénéficié d’une remise de peine, ce qui lui a permis en décembre 2008 de quitter la prison d’Argentan, où il purgeait sa deuxième peine. Dès lors, il a été suivi dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. Une obligation de soin le concernant était également d’actualité. Durant cette période, l’ancien détenu a manqué à ses obligations. Imposées par la loi, les convocations du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Lisieux sont restées lettres mortes. Mardi 3 novembre à Lisieux, cet homme âgé de 42 ans a récidivé. C’est une fillette de 8 ans qui en a fait les frais. Pouvait-on s’y attendre?

Suite à sa sortie de prison, Fabrice Grégoire s’était installé à Lisieux. Il avait retrouvé un travail et un logement. Mais le temps du transfert de son dossier de Nantes à Lisieux, les services de suivi se seraient perdus dans les convocations à lui envoyer. La dernière postée en lettre recommandée le sommait de se présenter devant le SPIP, vendredi 13 novembre. Trop tard. Un dysfonctionnement de plus qui n’a pas permis d’éviter la récidive. Fabrice Grégoire repartira donc en prison pour une durée de 8 ans.







