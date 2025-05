Basket. Marine Johannès absente des championnats d'Europe avec la France

Elle ne portera pas le maillot tricolore lors du prochain Championnat d'Europe de basket, du 18 au 29 juin prochain. Marine Johannès, originaire de Lisieux, a annoncé cette semaine sa non-participation à cette prochaine compétition. Sur ses réseaux sociaux, elle a indiqué "après avoir pris un temps nécessaire de réflexion, j'ai finalement pris la décision de ne pas participer au Championnat d'Europe cet été. C'est un choix qui n'a pas été facile à faire, mais il me semble être le bon aujourd'hui".

Pourquoi ce forfait ?

Si la vice-championne olympique de Paris 2024 n'a pas vraiment donné de raisons, on se doute fortement qu'il y a un lien avec son retour en Women's National Basketball Association (WNBA), du côté de New York Liberty. En effet, la saison de ce championnat américain a commencé ce mois de mai et devrait se terminer en octobre, ce qui ne s'adapte avec les calendriers internationaux et encore moins avec les enjeux financiers proposés par la WNBA.