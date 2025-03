Basketball. Marine Johannès retrouvera la WNBA à la fin de la saison

Alors qu'elle a remporté la coupe de Turquie il y a quelques jours, Marine Johannès est déjà confirmé dans un autre club à la fin de la saison. A la fin de son passage au Curkova Basket, "La Magicienne" va retrouver les Etats-Unis et plus particulièrement la WNBA. Originaire de Lisieux et ancienne joueuse de l'USO Mondeville, Marinne Johannès va faire son retour chez les New-York Liberty.

L'arrière de 30 ans connaît bien l'équipe puisqu'elle y est passée en 2019, 2022 et 2023. Cette dernière année, elle avait d'ailleurs été jusqu'en finale de l'élite du basket féminin américain. Son objectif pour la prochaine saison qui débute le 17 mai 2025, décrocher son premier titre de WNBA avec l'équipe championne en titre.