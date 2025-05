Manche. Décès de l'abbé Cyril Moitié à 50 ans

L'église manchoise est en deuil. L'abbé Cyril Moitié, au cœur d'une profonde dépression, a mis fin à ses jours mercredi 21 mai. Âgé de 50 ans, il a exercé son ministère à Avranches, à Marigny et dans les cinq paroisses du pays valognais.

"Très engagé et très proche du monde agricole"

"Très engagé dans la pastorale des jeunes et très proche du monde agricole, il se montrait disponible et attentif à toutes les situations, indique Grégoire Cador, évêque de Coutances et Avranches. En communion avec toute la communauté diocésaine, j'assure ses parents, ses proches et ses frères du presbyterium diocésain, de ma prière et de mon soutien. Je pense aussi à tous ceux qui ont connu et accompagné Cyril dans ses différentes missions, tout spécialement aux paroissiens du pays valognais et à tous ceux qui l'ont soutenu dans son combat contre la dépression. Je partage leur peine et leur douleur, et à tous, je redis ma profonde communion."

Cyril Moitié avait aussi été chroniqueur sur Tendance Ouest les dimanches matin, où il délivrait un billet spirituel. Une veillée de prière se tiendra à l'église Saint-Malo de Valognes vendredi 23 mai à 20h, avant la célébration des funérailles dans cette même église, samedi 24 mai à 10h.

La célébration des funérailles de l'abbé Cyril Moitié aura lieu dans l'église Saint-Malo de Valognes, samedi 24 mai à 10h. - Thierry Valoi