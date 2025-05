Le Havre. "Meurtre cousu main" un 23e tome pour Nadine Mousselet, l'Agatha Christie du Cotentin

Meurtre cousu main, trois mots qui font froid dans le dos, c'est le titre du nouveau roman de Nadine Mousselet, le 23e tome de sa série qui sort jeudi 15 mai. Cette collection lui a valu le surnom d'Agatha Christie du Cotentin.

Comment vous êtes-vous lancée dans l'aventure des polars ?

"Tout a commencé en 1999 quand j'ai rédigé les mémoires de ma grand-mère à partir de ses journaux intimes. L'exercice m'a plu et j'ai voulu continuer. La perspective du livre me faisait peur, alors j'ai commencé par écrire des nouvelles que j'envoyais régulièrement à des journaux féminins, j'ai eu de la chance, ça leur a plu du premier coup ! Puis, je me suis lancée dans l'aventure du roman policier. Laura Claes, l'enquêtrice psycho criminologue naît ainsi avec un premier livre paru en 2004, 21 ans plus tard elle plaît toujours autant, c'est le 23e tome qui sort !"

De quoi vous inspirez-vous pour écrire ?

"De ce qui m'entoure ! Je suis originaire de Bruxelles mais la Normandie est devenue ma région de cœur quand nous nous sommes installés en France en 1986. Lorsque j'écris une histoire, elle est forcément contemporaine et s'appuie sur le lieu où elle se déroule. Avant d'écrire, je visite les lieux dont j'ai envie de parler, je prends beaucoup de photos, je m'imprègne de l'atmosphère, je pose des questions aux habitants (il s'agit de ne pas les décevoir !), puis je construis l'aventure autour de ce que j'ai vu. J'habite dans la Manche, donc mes aventures s'y déroulent énormément : Portbail, Avranches, Tatihou, La Hague, Le Mont-Saint-Michel, j'ai aussi emmené mes lecteurs un peu plus loin : à Caen et Rouen, et pour la première fois aujourd'hui Laura Claes arrive au Havre !"

Quel est le synopsis de "Meurtre cousu main" ?

"Au Havre on retrouve un jeune Brésilien habillé en femme assassiné et mutilé au pied de ce qu'on appelle Le Volcan, c'est une sorte de gros bâtiment en forme de volcan (N.D.L.R. il abrite notamment la scène nationale du Havre). Forcément, Laura arrive sur place pour élucider le mystère, l'aventure commence comme ça ! Et je peux vous dire qu'un 24e tome est déjà lancé, cette fois-ci il se déroulera en dehors de la Normandie, dans le nord de la France."