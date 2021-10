Champignons : c'est la saison !

Quelle est la période idéale pour aller aux champignons ?

"En septembre-octobre. Mais cette année, il existe un décalage important dans la poussée des champignons. Peu d’espèces sont sorties. S’il n’y a pas plus d’humidité et si les nuits deviennent de plus en plus froides, on peut craindre que la saison mycologique ne soit raccourcie".

Où pouvons-nous en trouver autour de Caen ?

"On trouve des espèces dans les bois, forêts, dunes, parcs, jardins... Mais attention, dans tous ces endroits, on rencontre aussi bien des espèces comestibles que toxiques, voire mortelles".

Quelles sont les règles de cueillette à respecter ?

"Il est interdit de ramasser des champignons dans les bois privés. En forêt domaniale, un arrêté préfectoral interdit le ramassage de champignons en Basse-Normandie le mardi et le jeudi. Bien sûr, on ne prélèvera uniquement que ce que l’on peut consommer personnellement !"

Crédit photos : Office de tourisme du Bocage.