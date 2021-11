Le bois : une filière prometteuse dans le Nord Cotentin

Plusieurs chaufferies au bois collectives ont déjà été mises en place comme à Bricquebec ou Carentan et d'autres projets devraient émerger à La Glacerie, Montebourg ou Portbail.

Ce n'est qu'un début puisque les agriculteurs sont de plus en plus sollicités pour se lancer dans l'aventure et valoriser les haies de leurs exploitations.

Bonus AUDIO / Une aventure gagnant-gagnant comme l'explique Solen Letron, animatrice à l'association Haiecobois.

Bonus PDF / Une réunion d'information sur la filière est justement organisée mercredi 28 mars à la salle municipale d'Anneville-en-Saire. Voir communiqué ci-joint.