Caen. La Foire de Pâques de retour, avec deux feux d'artifice et le plus haut manège d'Europe

La grande Foire de Pâques et ses 150 attractions sont de retour à Caen pour plus de trois semaines, du 1er au 25 mai. Jean-Clouet d'Orval, qui tient une salle de jeux d'arcade, est en pleine installation. "On ouvre le 1er mai, avec un jour d'avance par rapport à d'habitude", souligne-t-il. "Tout le monde reprend ses marques, tout s'organise." Et de l'organisation, il en faut, pour faire tenir tout ce petit monde sur le parking du Parc des expositions.

Le manège le plus haut d'Europe

Les amateurs de sensations fortes seront ravis, l'offre ne manquera pas durant l'événement. Parmi les manèges présents, "on retrouve la Méga King Tower, avec ses 80m de hauteur en chute libre", se réjouit Jean-Clouet d'Orval, qui précise qu'il s'agit du manège "le plus haut d'Europe". D'autres attractions seront aussi de la partie pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux : "Le grand Booster de 55m de hauteur, le Sweety avec ses nacelles qui bougent et beaucoup d'ambiance. Il y a aussi ces grandes boîtes à rire avec leurs énormes parcours."

Des moments en famille

Bien sûr, d'autres attractions sont adaptées aux enfants - ou aux adultes un peu moins téméraires. C'est d'ailleurs l'un des points particulièrement appréciés par Jean-Clouet d'Orval : "On a vraiment un public très familial : des jeunes enfants, des adolescents et des grands-parents." Pêches aux canards, circuits, manèges au pompon, tout le monde y trouvera son compte. A noter également deux feux d'artifice, tirés respectivement samedis 3 et 17 mai, à partir de 22h30. "Les soirs de feux d'artifice sont des soirs de grande affluence. C'est vraiment une animation populaire", explique le forain.

Les bons plans de la Foire de Pâques

Vendredi 2, samedi 24 et dimanche 25 mai, de nombreux forains participent à l'opération "Un tour acheté, un tour offert". Jean-Clouet d'Orval relève également des tarifs réduits proposés lors de la dernière semaine de la foire.

Elle est ouverte tous les jours : le lundi, mardi et jeudi de 16h à minuit, les mercredis et dimanches de 14h à minuit, le vendredi de 16h à 1h du matin et samedi de 14h à 1h.

Pratique. Infos sur caen.fr.