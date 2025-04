Sainte-Mère-Eglise. Bientôt un hôtel 4 ou 5 étoiles à la place de l'ancien Ehpad ?

D'abord un hospice, puis un hôpital de campagne pendant la guerre avant d'être transformé en maison de retraite, l'ancien Ehpad de Sainte-Mère-Eglise est maintenant à l'abandon. Dans quelques semaines, les choses devraient changer, car la bâtisse qui avait été mise en vente il y a plusieurs années a trouvé un repreneur. "Pour l'instant nous n'avons signé qu'une promesse de vente, si tout se passe bien, nous devrions conclure l'affaire pour la fin du mois de juillet", explique Cyril Maupas de l'agence Sotheby's qui dirige la vente.

Un hôtel étoilé sur le thème de la Libération ?

"La propriété qui comprend l'ancien Ehpad mais aussi les locaux de l'ancienne gendarmerie mesure près d'un hectare avec un peu plus de 2 000m² de bâtis. Le futur repreneur est un propriétaire belge passionné aussi de vieilles pierres. Il a déjà acheté un château dans les boucles de la Seine il y a quelques années." Et cette fois-ci, il n'est pas question d'en faire une simple habitation, les porteurs du projet parlent déjà d'un hôtel 4 voire 5 étoiles pour la petite commune. "L'hôtel serait sur le thème du Débarquement, il ne faut pas oublier que le bâtiment principal a servi d'hôpital pendant les combats de la Libération", détaille encore le professionnel. Le lieu pourrait accueillir 82 ou 101 chambres, un petit clin d'œil aux divisions de parachutistes américains qui ont participé à la libération de la ville en 1944.

Le nord de la commune reprend vie

L'établissement serait le premier hôtel étoilé de la commune. En plus de redonner vie à des bâtiments désaffectés, il contribue aussi à ramener un peu d'animation dans le nord de la commune. "Ce nouveau projet est loin de me déplaire. Les bâtiments inhabités attirent des rôdeurs et sur ce point, la partie nord m'inquiétait un peu", explique Alain Holley le maire de Sainte-Mère-Eglise. Avec une vente conclue en juillet 2025, l'hôtel ne devrait pas ouvrir ses portes avant 2027 ou 2028 en raison des travaux de rénovation.