Caen. Japan Otaku Festival : plongez dans l'univers manga le temps d'un week-end

Avis aux fans de manga et aux curieux : le Japan Otaku Festival débarque au Parc des expositions de Caen. "C'est un événement familial et festif, dédié à la culture japonaise, à l'univers manga, à l'animation et à la pop culture", décrit Abdellah Lallout, organisatrice de l'événement. Samedi 26 et dimanche 27 avril entre 9h30 et 18h, le public pourra profiter de nombreuses animations et expositions.

Un salon dédié à la culture japonaise

Figurines, peluches, posters, cosplays, street-food ou katanas décoratifs : "Les visiteurs pourront découvrir une grande variété de stands", explique l'organisatrice. Vous pourrez également rencontrer les invités du festival : les doubleurs Benoît Du Pac et Arthur Pestel, la chanteuse du Roi Lion Debbie Davis ou encore le groupe Starrysky et la saxophoniste japonaise Sumika Tsujimoto.

Le Japan Otaku Festival, c'est aussi l'occasion d'apprendre et de tester de nouvelles activités créatives, de la cuisine japonaise à la calligraphie en passant par le dessin manga et la création de Pokéballs : "Nous proposons une dizaine d'ateliers gratuits tout au long du week-end, accessibles aux petits comme aux grands", assure Abdellah Lallout. "Un planning précis des ateliers sera affiché à l'entrée du salon et sur notre site en amont de l'événement, ajoute-t-elle. Les inscriptions se feront directement sur place."

Des shows et animations en continu

De nombreux cosplayeurs, des personnes déguisées, seront présents sur le salon, sur scène comme dans les allées. C'est le moment de prendre une photo avec vos personnages de manga favoris. Pour encore plus d'immersion, il est possible de venir déguisé, et même de participer aux concours ! "Nos concours cosplay sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction de niveau", rappelle Abdellah Lallout.

Enfin, ne ratez pas les spectacles et animations prévus sur les trois scènes du salon. Concerts, karaoké, quiz, blind test, Just dance ou concours de cosplay : pas le temps de s'ennuyer, des animations auront lieu en continu durant le festival.

Pratique. Tarifs : de 12 à 22€. Infos et billetterie : japanotaku.org.