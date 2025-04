Sortie. Cosplay, jeux et pop culture : le Yvetot Cosgames Show vous donne rendez-vous les 26 et 27 avril

Le Yvetot Cosgames Show fait son grand retour pour une 6e édition très attendue ! Organisé par la Ville d'Yvetot et la Maison de Quartiers, cet événement phare du printemps promet une immersion totale dans l'univers geek, les 26 et 27 avril 2025. Durant deux jours, la salle du Vieux-Moulin accueillera petits et grands passionnés dans une ambiance conviviale, colorée et pleine de surprises.

Deux jours d'immersion totale dans l'univers cosplay et pop culture

Au programme : des concours de cosplay époustouflants, des ateliers créatifs, des rencontres avec des artistes et des invités spéciaux, mais aussi des conférences et des espaces photo pour immortaliser vos plus beaux costumes. De nombreux stands vous permettront également de repartir avec des goodies, objets collectors et créations artisanales inspirés des plus grands univers manga, comics, fantasy ou jeux vidéo.

Un invité d'exception : Enzo Ratsito au rendez-vous

Le Yvetot Cosgames Show aura l'honneur d'accueillir Enzo Ratsito, comédien et doubleur à la voix bien connue des fans d'anime. Il prête notamment sa voix à Shōyō Hinata dans Haikyū!!, Tanjirō dans Demon Slayer ou encore Falco dans L'Attaque des Titans. Présent tout le week-end, Enzo Ratsito viendra à la rencontre du public pour échanger, partager son parcours et répondre aux questions des visiteurs. Une occasion unique de dialoguer avec une figure incontournable du doublage français.

Julien Cressent, animateur à la Maison de Quartiers, nous présente l'événement :

Yvetot Cosgames Show Impossible de lire le son.

Le Yvetot Cosgames Show, c'est aussi un lieu de partage et de rencontres entre passionnés. Que vous soyez un cosplayeur confirmé, un gamer invétéré ou juste curieux de découvrir cet univers, l'événement est ouvert à tous et toutes, quel que soit l'âge ou le niveau d'expérience. Retrouvez toutes les informations ici.