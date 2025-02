Rouen. Alice Hérault alias Livanart expose pour la première fois huit costumes dans les bibliothèques

C'est une exposition inédite. Depuis le 25 janvier, la cosplayeuse professionnelle rouennaise Alice Hérault, alias Livanart, expose huit costumes dans les bibliothèques de Rouen : Parment, Simone de Beauvoir, Saint-Sever et celle de Châtelet.

"L'intérêt c'est de montrer mon travail"

Pour Alice Hérault, cette exposition est importante. "L'intérêt c'est de montrer mon travail et peut-être d'inspirer des jeunes et leur montrer que ce type de métier c'est possible", confie la cosplayeuse professionnelle. Parmi les costumes exposés, on retrouve celui de Fiona, personnage phare de Shrek. Il se situe à la bibliothèque Simone de Beauvoir à Rouen. "Je l'ai fait en duo avec une amie. Moi j'ai fait la version princesse et mon amie, la version ogresse, explique-t-elle. C'était mon premier corset donc j'étais très contente et on me le réclame très souvent." A côté, on retrouve aussi le costume de Rengoku Kyôjurô, présent dans l'anime Demon Slayer. Elle a travaillé 150h dessus. "Cela comprend la tenue et le travail sur la perruque qui a été énorme. C'est un de mes personnages préférés."

A la bibliothèque Simone de Beauvoir à Rouen, on peut admirer le costume de Fiona et de Rengoku Kyôjurô réalisés à la main par Livanart.

Mettre en avant la pop culture et le cosplay

"C'est venu d'un autre événement lié au jeu vidéo à la bibliothèque Parment", raconte Alice Hérault. Après avoir rencontré les membres de la bibliothèque, "on a discuté et l'idée de mettre en avant le cosplay et la pop culture les a tout de suite intéressés". Pour ceux qui ne connaîtraient pas le cosplay, c'est un loisir qui consiste à réaliser un costume et incarner un personnage de fiction ou de jeu vidéo. Dans ce domaine à Rouen, Livanart est une référence. Après avoir remporté la coupe de France de Cosplay en 2019, la Rouennaise a fait de sa passion un métier.

Les huit costumes de Livanart sont exposés dans les bibliothèques rouennaises jusqu'au samedi 22 février. Chaque établissement en détient deux au total.

