Rouen. L'exposition Playmobil attire les passionnés de ce jeu devenu culte

L'exposition sur les Playmobil est de retour à la Halle aux toiles de Rouen depuis le 23 octobre et ce, jusqu'au dimanche 27 octobre.

"C'est intéressant de se rappeler nos cours d'histoire"

Dans cette exposition, plusieurs passionnés ont été sélectionnés pour montrer leurs dioramas, des scènes de Playmobil transformées en œuvre d'art. Comme à chaque édition, l'événement accueille de nombreux passionnés mais aussi des curieux comme Jean-Laurent Dura, venu de Marseille. "Il y avait plein de pancartes donc on était curieux de voir à quoi ça ressemblait", assure-t-il. "Je suis passionné d'histoire donc c'est cool de voir des mises en scènes comme le raid Vikings. c'est intéressant de se rappeler nos cours d'histoire", ajoute le Marseillais.

"Je voulais créer ma propre histoire"

Pour cette exposition, Nathalie Galiné a créé un diorama sur le monde des sirènes. "Je voulais créer ma propre histoire, montrer la vie sous l'eau et mettre en valeur les jouets Playmobil. Par exemple je suis une fan de la raie Manta et des méduses", explique-t-elle. "On voit aussi des vieux Playmobil sirène et des plus récents. C'est un parc pour enfant sirène finalement", ajoute la passionnée. "C'est magique !", lance-t-elle.

Des thèmes différents chaque année

Cette exposition sur les Playmobil est proposée par l'association Playmoclub de Normandie. "C'est la huitième édition maintenant. Comme chaque année, on propose des thèmes différents avec une fresque sur les Misérables, une bataille Viking etc", assure Sandrine Halleur, la présidente de la structure. "On aime partager notre passion pour les Playmobil."

Au total, 11 mises en scène sont à découvrir.