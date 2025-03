Place du commerce à Rouen. Vêtements sur mesure, ustensiles de cuisine et croque-monsieur dans le centre-ville

Commerce de bouche, vêtements et costumes ou ustensiles de cuisine : de nouveaux commerces s'installent dans le centre-ville pour le plus grand plaisir des Rouennais.

Des commerces variés

Les habitants des quartiers Ouest connaissent déjà l'enseigne. Alice Délice, déjà implantée aux Docks 76, arrive avec une nouvelle boutique rue Rollon avec cette fois-ci un nouveau concept. En plus de proposer ses ustensiles de cuisine, Alice Délice invite aussi ses clients à profiter de boissons chaudes grâce à son espace "Corner coffee". Nouveau rue Jean Lecanuet, Blandin & Delloye vous habille pour les grandes occasions. Costumes, chemises ou pardessus sur mesure, l'enseigne mise avant tout sur l'élégance. Enfin, le fast-food La Croustille, qui remplace le Rollon à l'angle de la rue du Gros-Horloge et de la rue du Bec, promet de régaler les amateurs de croque-monsieur, paninis et autres gaufres et crêpes.

