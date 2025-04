Football. Derby QRM - FC Rouen sous tension : cinq interpellations parmi 6 600 spectateurs en tribunes

Le match entre Quevilly-Rouen Métropole (QRM) et le FC Rouen (FCR), qui s'est tenu le vendredi 18 avril au stade Robert-Diochon, a rassemblé "6 600 spectateurs, dont des supporters ultras", a indiqué la préfecture de Seine-Maritime ce samedi 19 avril. Classé niveau 2 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), cette rencontre a fait l'objet d'une vigilance des services de l'Etat et de l'ensemble des acteurs concernés. Cinq personnes ont été interpellées.

Cinq interpellations

Comme l'indique la préfecture, "le bilan sécuritaire du dispositif met en lumière cinq interpellations". Trois interpellations ont eu lieu pour tentative d'introduction de fumigènes dans l'enceinte du stade. Un fait d'une particulière gravité est survenu en fin de rencontre : "un arbitre assistant a été visé par plusieurs jets de projectiles, et a été atteint à la tête par l'un d'entre eux lancé à toute force depuis la tribune Lenoble, dévolue aux supporters du FC Rouen", poursuit-elle.

L'auteur présumé de ce geste a pu être "identifié, puis reconnu et interpellé à l'issue de la rencontre, à quelques centaines de mètres du stade". Un second supporter du FC Rouen qui l'accompagnait et a outragé les policiers à l'occasion de l'interpellation du premier, a également été placé en garde à vue.

Un important dispositif mis en place

Au total, pour assurer le bon déroulement de la rencontre QRM-FCR vendredi 18 avril, 120 policiers ont été mobilisés. Un arrêté préfectoral a encadré l'accès au stade et la séparation des publics, avec deux tribunes destinées au public du FCR. Selon la préfecture de Seine-Maritime, 3 000 supporters ont pu assister au derby.

La préfecture a annoncé qu'elle tirera "toutes les conséquences administratives nécessaires, avec la plus grande fermeté, des éléments qui seront établis par l'enquête".