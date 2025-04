[Vidéo] Le Havre. Du grand spectacle, du live, des tubes : "Les Comédies Musicales" en tournée dans toute la France et au Havre, ce dimanche !

Après trois tournées à succès et plus de 50 000 spectateurs conquis depuis 2022, la tournée Les Comédies Musicales est de retour en 2025 pour une nouvelle série de dates qui promettent d'être inoubliables. Au programme : plus de deux heures de spectacle 100% live avec des musiciens sur scène, et plus de 50 tubes emblématiques issus des plus grands succès du genre, français comme internationaux. De Roméo et Juliette à Grease, en passant par Notre-Dame de Paris, Starmania, Les Dix Commandements ou encore Le Roi Soleil, revivez les plus grands spectacles musicaux !

Sur scène, vous retrouverez les voix les plus iconiques de la comédie musicale réunies pour un show exceptionnel : Cécilia Cara, Damien Sargue, Ginie Line, Priscilla Betti, Gwendal Marimoutou, Alexis Loizon, et Merwan Rim.

"C'était un rêve pour moi de faire ce métier-là" : Merwan Rim raconte son parcours et son incroyable aventure au micro de "Tendance Ouest"

Révélé au grand public dans des spectacles cultes comme Les Dix Commandements, Le Roi Soleil ou encore Mozart, l'opéra rock, Merwan Rim est une figure incontournable de la scène musicale française. Depuis plus de vingt ans, il est un visage familier pour tous les fans de comédies musicales. Il s'est imposé comme un artiste complet, mêlant talent vocal, charisme scénique et polyvalence. Présent depuis les débuts de la tournée Les Comédies Musicales, il y retrouve un terrain de jeu à la hauteur de sa passion : la scène, en live, au plus près du public.