Rouen et agglo : la Crea mise sur l'innovation

L'heure était au bilan, donc, en ce vendredi 18 octobre. Un bilan des premiers mois d'existence de la Crea. Frédéric Sanchez, son nouveau président, s'est réjoui qu'elle soit "pleinement opérationnelle" évoquant plusieurs avancées positives, comme le Filo'R "On peut dire que c'est un magnifique succès", apprécie-t-il. Les chiffres montrent que 10% de la populaiton éligible est abonnée. A cette échelle le dispositif est unique en France." Le président de la Crea a également tenu à souligner que le prix de l'eau avait baissé pour plusieurs communes et que la ligne 7, qui a beaucoup fait parler, a déjà enregistré une augmentation de la fréquentation de 6,5% pour le seul mois de septembre.

Encourager l'innovation

L'heure était également, et surtout, aux projets. L'un des axes majeurs étant l'innovation. Et il est vrai que les structures ne manquent pas sur le territoire. Seine-Innopolis ouvrira ses portes en septembre-octobre 2013. "Nous voulons ainsi relancer et soutenir fortement la filière numérique." La pépinière Seine Biopolis, qui devrait ouvrir l'an prochain, attire les entreprises et serait déjà pleine. Enfin, Frédéric Sanchez a annoncé qu'il souhaitait lancer rapidement une plateforme autour de l'entreprenariat étudiant.

La mobilité électrique demeure, pour les années à venir, un des chevaux de bataille de la Crea. Huit bornes électriques sont d'ores et déjà disponible : elle entend doubler leur nombre d'ici fin 2013. "Ces bornes sont, pour l'instant, peu utilisées, mais nous voulons montrer une vraie politique volontariste à l'égard de la mobilité électrique pour inciter les usagers à franchir le pas." Il est prévu, à moyen terme, d'adapter les futurs logements à la mobilité électrique. Enfin, un projet de covoiturage électrique est actuellement à l'étude.

Autre nouveauté 2013 : le son et lumière de la Cathédrale sera relancé dès juin prochain. "Nous avons lancé deux thèmes : Jeanne d'Arc et l'Impressionnisme. Il y aura un ou deux sons et lumières selon l'intérêt et la qualité des projets qui nous seront proposés."

Garder une capacité d'investissement

Qui dit projet, dit financement. "La Crea tient à conserver et maintenir son budget d'investissement, soit 150 millions d'euros". Pour rendre l'objectif possible, la communauté d'agglomération travaille à la mutualisation de certains services, notamment avec la Ville de Rouen. "En ce qui concerne la téléphonie ou l'informatique, nous pouvons aller plus loin", évoque Frédéric Sanchez, sans toutefois rentrer dans les détails et dévoiler l'ensemble des services qui seraient concernés.

Enfin, le président de la Crea a évoqué le projet d'accès au Pont Flaubert. Du bout des lèvres, Frédéric Sanchez a avoué que les services de l'Etat chiffraient le projet à 200 millions d'euros, pour l'aménagement de l'accès rive gauche et le début d'aménagement de la rive droite. "Nous voudrions que les travaux débutent en 2015, au plus tard." Les représentants de la Crea, du Conseil régional et de la Ville de Rouen ont d'ailleurs rendez-vous, le 11 décembre, avec Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports. La question n'est plus de savoir s'il faut le faire mais quand les travaux pourront être lancés.

(Photo. La Caserne Taillandier accueillera Seine Innopolis qui rassemblera des entreprises travaillant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.)