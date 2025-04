Rouen. La Maison des forêts nous invite à redécouvrir la forêt au sortir de l'hiver

Au printemps, la forêt renaît ! Toutes les plantes repoussent, les oiseaux chantent à tue-tête et les habitants de la mare sortent de l'hibernation. C'est le moment idéal pour partir l'explorer en compagnie de plasticiens ou d'animateurs des Maisons des forêts (MDF) sur les sites d'Orival, de Darnétal, de Saint-Etienne-du-Rouvray ou à la Forêt monumentale à Canteleu. De nombreux ateliers sont proposés pour chaque tranche d'âge pendant les vacances scolaires, des visites sensorielles pour les 18-36 mois, mais aussi des ateliers créatifs ou scientifiques ainsi que des visites interactives. "Cette saison, c'est la mare et ses habitants qui sont à l'honneur, souligne Julie, animatrice de MDF. On retrouve dans le programme des animations régulièrement proposées comme les plantes médicinales mais aussi des inédits 'Mon tableau nature' ou 'Plantation créative' ainsi qu'un atelier scientifique pour découvrir les qualités et les secrets du sol en forêt." De quoi faire !

Pratique. Gratuit sur inscription. Infos sur metropole-rouen-normandie.fr.