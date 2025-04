Le Havre. Disquaire Day 2025 : une véritable célébration à la musique au bar Les Zazous !

Depuis 2011, le Disquaire Day est devenu l'un des rendez-vous incontournables pour les amoureux de musique, de vinyles, et de découvertes sonores. Chaque année, le temps d'une journée, les disquaires indépendants sont à l'honneur, et avec eux, toute une culture musicale à célébrer.

Un événement unique, partout en France

Samedi 12 avril 2025, préparez-vous à vivre une nouvelle édition du Disquaire Day. Une journée exceptionnelle qui rassemble plus de 130 000 passionnés dans une ambiance festive et vibrante.

Au programme :

• Près de 270 références inédites, rares ou collectors exclusivement disponibles chez les 220 disquaires participants

• Des concerts, showcases, DJ sets, soirées spéciales et bien plus encore

• Une présence dans plus de 90 villes françaises, des grandes métropoles aux petits coins musicaux cachés

Les Zazous en mode Disquaire Day

Au Havre, le bar Les Zazous s'associe au Collectif Culture Bar-Bars et au Disquaire Day pour proposer une journée placée sous le signe de la musique et du partage. Dès 10h et jusqu'à 18h, une foire aux disques réunira quelques exposants passionnés. Ce sera l'occasion idéale pour fouiller dans les bacs, échanger avec d'autres amateurs, et peut-être dénicher quelques pépites vinyles qui viendront enrichir votre collection. Puis, à partir de 19h30, place à la fête avec un DJ set 100% vinyles orchestré par Redrazor, Nano et M.C D.Lion. Une soirée où le groove, la bonne humeur et l'amour du son analogique seront au rendez-vous dans une ambiance chaleureuse et conviviale.