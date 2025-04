Publireportage. Le Pont Flaubert s'arrime à la Sud III !

LA MISE EN SERVICE PARTIELLE SE PROFILE

Cette mise en service partielle entraine des modifications de circulation dans et aux abords du quartier Rouen Flaubert mais aussi plus largement à l’échelle de la métropole rouennaise. Elle constitue un préalable à la réalisation de la prochaine étape de travaux, d’une durée d’un an environ, qui sera la construction du sens Sud > Nord.

LA MISE EN SERVICE PARTIELLE CONCERNE LE SENS DE CIRCULATION NORD > SUD.

DANS LE SENS INVERSE LES TRAVAUX SE POURSUIVRONT JUSQU’A MI-2026.

Dans le sens Nord > Sud, pour rejoindre la voie rapide Sud III :

Depuis le pont Flaubert tous les usagers (véhicules légers et poids lourds) utilisent le nouvel accès (tracé en bleu) ;

Depuis le pont Guillaume le Conquérant, les véhicules empruntent le Bd Béthencourt, le quai de France et la rue Bourbaki jusqu’à la place centrale du quartier Rouen Flaubert puis empruntent la nouvelle bretelle d’accès (tracé marron) ;

Depuis le boulevard de l’Europe, les véhicules empruntent le rond-point de la Motte vers la RN 1338, la place centrale du quartier Rouen Flaubert puis la nouvelle bretelle d’accès (tracé orange).

Dans le sens Sud > Nord, pour rejoindre le pont Flaubert (vers A150) :

Depuis la voie rapide Sud III, les véhicules légers empruntent le même itinéraire qu’aujourd’hui par le rond-point de la Motte (tracé vert). Pour les poids lourds, la déviation via le boulevard Maritime est maintenue.

Retrouvez davantage d’indications sur le dossier de presse dédié à la mise en service via ce lien > acces-pontflaubert-rivegauche.fr

LES AMÉNAGEMENTS DE CIRCULATION PENDANT ET APRÈS LA MISE EN SERVICE

Pour accompagner les usagers, au moment de la mise en service et pendant toute la durée de la prochaine étape de travaux, des déviations et itinéraires conseillés sont mis en place et maintenus jusqu’à la mise en service du sens de circulation Sud > Nord. Nous vous incitons à en tenir compte. Lorsque cela est possible, nous vous recommandons également d’utiliser les transports en commun et de privilégier le covoiturage.

Le report vers les réseaux de transport

Bus T4 et parking relai à la station terminus Zénith Parc –Expo

Tramway et parking relai à la station terminus Georges Braque

Une information accrue pour faciliter les déplacements

Pour accompagner au mieux les usagers sur les principaux itinéraires de déplacements, une information du temps de parcours va être déployée sur des panneaux à messages variables, en temps réel, pour les trajets :

Autoroute A28/RN28 > Autoroute A13 Paris / Caen

Rouen rive gauche > Autoroute A13 Paris / Caen

Rouen rive gauche > Autoroute A150 Le Havre / Dieppe

Rouen rive droite > Autoroute A13 Paris / Caen

DÉVIATIONS ET ITINÉRAIRES CONSEILLÉS DEPUIS ET VERS ROUEN RIVE DROITE

Pour retrouver tous les détails sur les modifications de circulations relatives à la mise en service du sens Nord > Sud, et plus généralement sur cette étape importante des travaux, rendez-vous sur le site internet du projet > acces-pontflaubert-rivegauche.fr