Calvados. Trop à l'étroit, le Mémorial Pegasus cherche à s'agrandir 

Le Mémorial Pegasus, situé à Ranville, veut s'offrir plus de confort. L'établissement raconte les actions de la 6th Airborne Division, larguée sur place dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. "Ce musée a été conçu pour accueillir en moyenne 70 000 personnes. Nous sommes à 100 000 visiteurs par an, et jusqu'à 150 000 pendant les années anniversaires", glisse la directrice Béatrice Leconte. Alors le musée veut s'agrandir, rénover ses locaux, et renouveler sa scénographie. "Au bout de 25 ans d'existence, il est temps de le faire", sourit la directrice. L'équipe travaille sur un projet depuis plus de trois ans, et espère déposer son permis de construire en mai.

Un nouveau bâtiment "d'une superficie de 30% supérieure par rapport à celui existant, avec un étage" pourrait voir le jour. Il accueillera boutique, bureaux, salle de médiation et une salle d'exposition temporaire. Le bâtiment actuel subira des travaux d'isolation, tandis que le parc sera totalement reconçu. Fin des travaux espérée en 2027, ou "2028 au plus tard". Coût total de l'opération : 5 millions d'euros.