Honfleur. Un magasin Darty débarque : découvrez ce qui vous attend le 10 avril

Un nouveau point de vente Darty s'installe dans le Calvados. L'enseigne arrive avec un nouveau magasin basé à Honfleur, dans la rue de la Manche, en face de Honfleur Normandy Outlet. Son ouverture est prévue jeudi 10 avril prochain.

• A lire aussi. Rouen. La droguerie Deconihout liquide tout : "C'est une page qui se tourne"

Une surface de vente de 816m2

L'enseigne aura une surface de vente totale de 816m² pour y retrouver petit et gros électroménager, TV et multimédia. Un espace dédié à la literie s'étendra sur 129m² et mettra en avant une gamme de 14 modèles de literie et accessoires (protège matelas, housses, tête de lit, etc.), tandis qu'une zone de 129m² accueillera 5 modèles de cuisine, ainsi qu'un espace dressing.