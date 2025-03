Orne. Les pompiers lancent les semaines du volontariat pour sensibiliser et recruter 10 volontaires

"Les secours commencent par eux", lance le lieutenant-colonel Thierry Foltzer-Mazzola. Par "eux", le gradé du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Orne fait référence aux habitants. Les pompiers lancent les semaines du volontariat du jeudi 27 mars au samedi 26 avril à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (Vallées d'Auge). Le but est de faire naître des engagements, de sensibiliser aux enjeux de sécurité civile et de faire découvrir l'organisation du centre d'incendie de la commune qui compte actuellement 16 sapeurs-pompiers volontaires. Idéalement, il en faudrait 25.

"On a tous une petite partie de pompier en nous"

Le sapeur-pompier volontaire type n'existe pas. Il n'est pas forcément très grand, ni très musclé, et ne court pas de marathon tous les dimanches. Pour rentrer dans les rangs du Sdis, "il y a d'abord un entretien avec le chef de centre et ensuite quelques tests physiques : 15 minutes de course à pied, faire quelques pompes, quelques tractions", développe David Batard, adjoint au chef de centre de Sainte-Gauburge. "Le but est de réussir à évoluer, ce n'est pas rédhibitoire", ajoute celui qui est pompier volontaire depuis 20 ans. Selon lui, "on a tous une petite partie de pompier en nous".

Les panneaux d'affichage d'Echauffour et de Sainte-Gauburge appellent les habitants à devenir pompiers.

Vie de famille et travail restent les priorités

La plus jeune volontaire du centre de Sainte-Gauburge a 20 ans et le plus ancien en a 65 et est à la retraite. "Il y a des enseignants, des gens qui sont dans l'industrie, dans des métiers de la sécurité", détaille David Batard. Le centre couvre aussi les communes de Planches, Echauffour, Saint-Hilaire-sur-Risle et Beaufai. Ici, les pompiers ont organisé un roulement des gardes. "Toutes les trois semaines, la personne donne ce qu'elle peut en disponibilité, tout en sachant que la priorité est le travail et la vie de famille", appuie David Batard. "Au final, on arrive à donner pas mal d'heures à l'année sans s'en rendre compte", assure-t-il.

Une formation à l'utilisation des extincteurs

Les semaines du volontariat débutent par une réunion publique ouverte à tous pour découvrir le fonctionnement des secours, jeudi 27 mars à 20h, en mairie de Sainte-Gauburge. Tout au long du mois, les pompiers iront aussi à la rencontre du public sur le marché de la commune.

Une formation gratuite au maniement des extincteurs, couplée à une sensibilisation aux risques domestiques, sera proposée vendredi 11 et samedi 12 avril aux habitants du secteur, sur inscription en mairie. Enfin, le centre d'incendie et de secours ouvrira ses portes samedi 26 avril de 10h à 17h30, avec une présentation des matériels, un parcours du petit pompier pour les enfants et un parcours découverte pour les adultes.