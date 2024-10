Orne. Elle est la nouvelle patronne des pompiers, et la seule femme en France à ce poste

Elle est la nouvelle cheffe des pompiers de l'Orne. Déjà en fonction depuis le 3 juin, la colonelle hors classe Anne Lamaire est officiellement devenue la directrice départementale du Service d'incendie et de secours (Sdis) de l'Orne, lors de sa prise de commandement vendredi 4 octobre.

Après être passée par presque tous les services existants d'un Sdis dans sa carrière, elle est donc désormais à la tête des 110 pompiers professionnels, des 57 personnels administratifs et des plus de 1 500 volontaires du Sdis 61. Elle souhaite notamment y développer l'axe du volontariat. L'année dernière, les pompiers ornais ont réalisé plus de 21 000 interventions, soit 2 à 3 interventions toutes les heures au bénéfice de la population.

Ecoutez Anne Lamaire sur sa volonté de développer le volontariat. Impossible de lire le son.

Outre un parcours diversifié, Anne Lamaire possède une autre particularité, qui cette fois ne dépend pas d'elle : la colonelle est actuellement la seule femme directrice d'un Sdis en France. "J'espère que ça ouvrira des volontés et permettra aux unes et aux autres de se dire que ces fonctions sont accessibles", réagit-elle. La féminisation chez les pompiers se développe "très lentement". "Mais au Sdis de l'Orne, nous avons déjà 38% de nos effectifs qui sont des féminines, donc on est largement au-dessus de la moyenne nationale", se réjouit Anne Lamaire.