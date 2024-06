Orne. Anne Lamaire, nouvelle directrice des pompiers

Anne Lamaire est la nouvelle directrice des pompiers de l'Orne. La colonelle hors classe a pris lundi 3 juin ses fonctions de directrice départementale des services d'incendie et de secours du département. Elle succède au contrôleur général Dominique Portenard.

Avant d'arriver dans l'Orne, Anne Lamaire était chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l'engagement citoyen au sein de la direction générale de sécurité civile et de la gestion des crises à Paris. "Son parcours diversifié de 24 années, tant au niveau des missions que des responsabilités exercées, sera un atout pour le Sdis 61 et sa projection vers les défis à venir", écrit le Sdis de l'Orne sur ses réseaux sociaux.