Commerce. Afrique, Asie, Québec... Ces épiceries font voyager les Caennais

Au fil des années, plusieurs épiceries spécialisées ont vu le jour à Caen, permettant aux habitants de retrouver des goûts d'ailleurs ou de découvrir de nouvelles saveurs. Voici un tour d'horizon de quatre d'entre elles.

Extrême Orient : un voyage en Asie depuis 50 ans

Depuis la fin des années 70, l'épicerie Extrême Orient, au 38 rue du Bras, est un repère pour les amateurs de cuisine asiatique. Fondée par la famille Nguyen après leur départ du Vietnam, elle a vu la ville évoluer. "Beaucoup de magasins ont ouvert et fermé autour de nous, mais nous sommes toujours là", raconte Qual Nguyen. L'offre s'est élargie pour suivre les tendances : le kimchi et le miso, autrefois méconnus, sont aujourd'hui des incontournables, portés par l'influence de la culture coréenne et des voyages. L'épicerie privilégie les petits importateurs afin d'éviter la standardisation imposée par les grandes enseignes comme Tang Frères ou Paris Store.

Les saveurs d'Afrique et d'ailleurs

de l'Exotic Market

Installé au 28 rue de la Délivrande, Exotic Market répond à une demande diverse. "Caen est une ville multiculturelle, mais il manquait un magasin où retrouver toutes ces saveurs", explique Pélagie Iraguha. L'épicerie propose des produits africains, asiatiques et des Outre-mer, soigneusement sélectionnés lors de ses déplacements à Paris, Marseille ou au marché de Rungis. "Avant, beaucoup de clients devaient aller jusqu'à Paris ou commander en ligne. Aujourd'hui, ils trouvent tout ici." Parmi les incontournables : la pâte d'arachide, les épices, l'huile de palme et les bouillons, éléments-clés des cuisines du Ghana, de Côte d'Ivoire ou du Congo.

L'esprit du Québec au Mapple Coffee

Après un an au Québec, Nese Grondin a voulu recréer l'ambiance chaleureuse des cafés nord-américains avec Mapple Coffee, situé 3 rue Caponière. "Ici, tout est 'comme à Québec'" : les pâtisseries, les noms des boissons, les tailles aussi. Ouvert depuis un an à Caen, ce café-épicerie est un lieu de partage. "Je voulais recréer l'ambiance canadienne et faire découvrir le vrai sirop d'érable, échanger avec ceux qui ont voyagé là-bas." L'épicerie propose différentes variétés de sirop d'érable – doré, ambré et foncé – importées directement du Canada. "C'est leur 'pétrole', ce sont eux qui en fixent le prix", sourit-elle. Tous les produits sont exclusifs et rarement trouvables en grande distribution.

L'Epicerie de l'Est : des spécialités

authentiques

Située au 35 rue de Falaise, L'Epicerie de l'Est est une véritable caverne d'Ali Baba pour les amateurs de cuisine d'Europe de l'Est. Valera Sargsyan, arrivé en France il y a 15 ans, a repris cette boutique familiale et veille à proposer des produits authentiques. "Les clients me demandent parfois un produit en particulier, et je fais tout pour le trouver", raconte-t-il. Charcuterie roumaine, pain arménien fait maison, mais aussi "ajvar" (une purée de poivrons) font partie des incontournables. "Ça, c'est un truc de malade !" s'enthousiasme Valera Sargsyan en sortant un bocal d'aubergines grillées de son étalage. L'épicerie se fournit en France, en Allemagne et à l'international pour garantir un large choix à des prix accessibles.