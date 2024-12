Restauration. Boire et manger comme les Canadiens, sans sortir de Caen

La Foire de Caen est la parfaite occasion de découvrir et goûter à toutes les spécialités culinaires du Canada, grâce à de nombreux stands de dégustation. Cependant, il est possible de manger comme un Canadien toute l'année, sans sortir de son pays, et encore moins de sa ville !

Du sirop d'érable à toutes les sauces

Le Mapple Coffe Caen est spécialisé dans les produits canadiens et québécois. Situé au 3 Rue Caponière, c'est à la fois un café et une épicerie fine de produits typiques. La gérante, Nese Grondin, propose tous types de recettes à base de sirop d'érable : "Des boissons, pancakes, sandwichs, pâtisseries…" Côté épicerie, "nous vendons du sirop d'érable doré, ambré, foncé". Elle explique, amusée : "En France il y a le beurre, l'huile, le sucre, etc., eh bien eux remplacent ça par du sirop d'érable. Ils sont bloqués sur l'érable." Cependant, ils consomment aussi "de la viande de bison, des bleuets (une sorte de myrtille), de la tourte, du pudding, et d'autres spécialités d'Amérique du Nord".

Mais une spécialité manque pour l'instant à l'appel…

L'incontournable poutine

Saviez-vous que la meilleure poutine du monde (hors Canada) se déguste à Caen ? Chez les Poutineurs plus précisément, sacrés en février dernier. Victor Rouxel, le gérant, détaille : "La recette traditionnelle ce sont des frites, du fromage en grain (du cheddar non affiné), et de la sauce brune (jus de bœuf et de volaille avec des oignons caramélisés au sucre d‘érable)."

S'ils ne seront pas présent à la foire pour vous présenter leur Poutine Signature, "avec du porc effiloché cuit 12 heures dans une sauce barbecue faite maison", vous pouvez toujours les retrouver au 12 avenue de la Libération !