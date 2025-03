Réseaux sociaux. Le fameux chocolat de Dubaï débarque en Normandie ! Découvrez où vous en procurer (et le prix)

Impossible d'être passé à côté : depuis quelques mois, ce chocolat ultra gourmand a envahi TikTok et Instagram, avec des millions de vues à la clé. Imaginé à Dubaï et Abou Dabi, il est reconnaissable entre mille avec son fourrage à la pistache généreuse et ses fameux cheveux d'ange, ces filaments sucrés qui croustillent sous la dent. Résultat : le buzz a été tel que même les grandes marques ont voulu surfer sur la tendance.

Lindt mise sur la hype et lance sa version "Dubaï Style"

C'est Lindt qui a pris les devants pour industrialiser cette douceur virale. Exit la pâte de sésame de la recette originale, la marque suisse a adapté la recette pour plaire au plus grand nombre, avec un max de pistaches (45% de la garniture) et une texture ultra onctueuse. Le tout, évidemment, dans une tablette premium... et ça se ressent sur le prix.

9,99 euros la tablette : le prix fait débat

Oui, le chocolat de Dubaï ne se savoure pas à la légère. Vendu à 9,99€ la tablette, soit près de 70 euros le kilo, ce petit plaisir a un coût. Lindt justifie ce tarif par la qualité des ingrédients, mais aussi par l'effet de mode, qui booste forcément la demande. Et pourtant, malgré ce prix, la tablette se vend comme des petits pains…

Ruée sur les tablettes à Mondeville 2 à Caen

En Normandie, les gourmands n'ont pas attendu pour tester cette nouveauté sucrée. A Caen, le Carrefour de Mondeville 2 a été littéralement dévalisé : "Ça s'est très bien vendu, on en a quasiment plus !" confie le magasin, qui avait prévu un stock spécial pour l'occasion. Si vous voulez tenter l'expérience, dépêchez-vous : la tablette se fait rare, et la hype ne faiblit pas.

Où trouver le chocolat de Dubaï en Normandie ?

Pour le moment, ce chocolat "Dubaï style" n'est pas encore dispo partout, mais plusieurs supermarchés comme Carrefour ont déjà commencé la distribution. Le plus sûr ? Jeter un œil dans les grandes surfaces de votre coin, ou tenter votre chance à Mondeville 2… si les rayons ne sont pas déjà vides.