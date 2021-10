Bataille navale anti-pollution au large de Cherbourg

Une centaine de personnes ont été mobilisées au total pour cet exercice de gestion de crise. Le but de l'opération baptisée "Orsec Polmar 2012" était de tester des dispositifs de lutte contre la pollution par hydrocarbures, et la coordination entre les différents services du dispositif Orsec à terre, et les différents bâtiments en mer.

De manière à rendre l'exercice plus réaliste, elles n'avaient pas été informées à l'avance du déroulement précis des opérations. Le scénario partait d'une collision entre un pétrolier et un vraquier, avec une fuite d'hydrocarbures.

Etaient notamment engagés cet après-midi le remorqueur Abeille-Liberté, le patrouilleur Cormoran, ainsi qu'un bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution : l'Argonaute, habituellement basé à Brest.

c. photos ci-dessous : Bellenand_Jonathan_Marine_Nationale