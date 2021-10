Emmanuel Carlier nommé préfet maritime de la Manche-Mer du Nord

La nouvelle a été annoncée en conseil des ministres, ce mercredi 5 juin : Bruno Nielly, l'actuel préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, sera remplacé par Emmanuel Carlier.

Le vice-amiral Carlier devient donc commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord, commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, et est élevé aux rang et appellation de vice-amiral d'escadre. Il prendra ses fonctions le 1er juillet, pour remplacer l'Amiral Nielly, en poste à Cherbourg depuis près de deux ans et demi.

Gestion de crise, stratégie, programmation



Emmanuel Carlier, 53 ans, est né à Toulon. Il a débuté sa carrière dans les forces sous-marines, notamment affecté sur des sous-marins nucléaires d'attaque, dont la nouvelle génération est actuellement en construction à Cherbourg.

Dans les années 90, il est déployé dans les Balkans, puis la décennie suivante il occupe plusieurs postes opérationnels ou tactiques. Il rallie le centre opérationnel d'interarmées en 2000, dont il dirige la cellule de crise après le 11 septembre 2001. Après un retour sur le terrain à bord de la frégate La Motte-Picquet pour 2 ans, il est affecté à la division "opérations" à l'Etat Major de la Marine puis rejoint la délégation des affaires stratégiques.

Général adjoint à l'inspecteur des armées

En 2010, il devient sous-chef d'état major plans et programmes dans la Marine. Il est actuellement général adjoint à l'inspecteur des armées pour la Marine nationale. Il exerce cette fonction depuis le 1er septembre 2012, pour laquelle il est notamment chargé d'évaluer les difficultés que peuvent rencontrer les soldats français sur des théâtres d'interventions, comme l'Afghanistan.