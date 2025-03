Près d'Argentan. Ils souhaitent restaurer une "relique" de la commune et ont besoin de vos votes

Votre vote peut faire la différence. La nouvelle campagne du "Plus grand musée de France" a été lancée lundi 3 mars pour aider à la restauration d'une œuvre d'art dans chaque région. A la clé, le concours offre 8 000€ pour le gagnant de chaque territoire. En Normandie, trois œuvres sont en lice. Parmi elles figure l'antependium de l'église Notre-Dame d'Ecouché.

Il a traversé les guerres

"C'est la face avant d'un autel", commence Fabien Pitois, président de l'association des amis de l'église Notre-Dame d'Ecouché. Classé Monument historique depuis 1917, le bas-relief en pierre calcaire représente le Christ entouré des 12 apôtres. "Il est du XVIe siècle, ce qui est assez rare dans le département. Il a réussi à traverser des périodes troublées comme les guerres de Religion, la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale, qui ont beaucoup écrémé le patrimoine", souligne-t-il.

"Une relique de l'histoire d'Ecouché"

Désormais en l'église Notre-Dame d'Ecouché, l'œuvre d'art n'en est pas originaire. "C'est l'antependium de la chapelle de l'ancien hospice d'Ecouché qui a été détruit au courant du XXe siècle", explique Fabien Pitois, et d'ajouter : "C'est une relique d'une part importante de l'histoire du bourg."

Des zones de blanchiment s'observent sur l'antependium de Notre-Dame d'Ecouché.

Aujourd'hui, des zones de blanchiment s'observent sur la frise et des parties sont manquantes comme la tête du Christ et un bout de la croix de Saint-André. Le bas-relief, restauré pour la dernière fois "il y a plus de 100 ans", a besoin d'un nouveau rafraîchissement. "On prévoit également une étude préliminaire pour mieux connaître le monument, ses différentes parties et ses différentes couches de peinture", détaille Fabien Pitois. "On a encore beaucoup de choses à apprendre sur lui", conclut-il.

Les votes sont ouverts jusqu'au 23 mars sur le site sauvegardeartfrancais.fr. Un tableau représentant la Résurrection à Authou (Eure) et les statues de Minerve et Thémis à Cherbourg (Manche) font face à l'antependium d'Ecouché.